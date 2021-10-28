الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أزمة الغواصات.. أستراليا تبدأ خطوات لتهدئة الوضع الدبلوماسي مع فرنسا

ماريس باين
ماريس باين

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، تعتزم عقد لقاء مع السفير الفرنسي الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الوضع الدبلوماسي بين البلدين، والذي نشأ على خلفية أزمة الغواصات.

وحسب الصحيفة، بينما تأمل حكومة أستراليا في البدء في إصلاح العلاقة مع فرنسا، تبادل مسؤولوها أيضًا تفاصيل الخلاف مع إندونيسيا بشأن الخطة الجديدة للحصول على 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل.

وكشفت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الأسترالية، أنها لم تكن على علم بأن مسؤولًا إندونيسيًا، سيعلن ​​عن نيته لسد "ثغرة" ومحاولة رأب الصدع في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، قبل مقابلة صحفية الأسبوع الماضي.

وسُئلَت وزيرة الخارجية الأسترالية، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، عما إذا كانت تأسف لأي جانب من جوانب تعاملها مع هذه المسألة، لترد: "أنا بالتأكيد أشعر بأسف لخيبة الأمل العميقة التي تشعر بها فرنسا".

وأضافت "باين"، أن السفير الفرنسي، جان بيير تيبولت، عاد إلى كانبيرا وسيخرج من الحجر الصحي في نهاية هذا الأسبوع، وستلتقي به يوم الإثنين، كجزء من عملية معالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى إنها قدمت أيضًا طلبًا لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيرها الفرنسي، جان إيف لودريان، قبل حوالي أسبوعين، لكنها "تنتظر ردًا".

ورفضت الوزيرة الأسترالية، التعليق على تقرير إعلامي أفاد بأن مساعدي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقروا "بأنهم كانوا مخطئين في ترك الأمر للأستراليين ليخبروا الفرنسيين أنهم سيخرجون من صفقة الغواصة الخاصة بهم".

يُذكر أن كلا من؛ الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، وقَّعت الشهر الماضي، على اتفاقية أمنية سُميَّت "أوكوس"، لتزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، منهية بذلك صفقة الغواصات الفرنسية، وهذه الخطوة اعتبرتها باريس طعنة في الظهر.

صحيفة الجارديان البريطانية ماريس باين الأسبوع المقبل السفير الفرنسى إندونيسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-10-2021

حبس سائق دهس شابا بسبب السرعة الزائدة بشبرا

القابضة للكهرباء تخصص 300 ألف عداد كودي مسبق الدفع لـ«مصر الوسطى»

أبو الحسين قايد يتسلم مهام عمله متحدثًا باسم نادى القضاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال