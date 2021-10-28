الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 41 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الوحدات المحلية بمركزي ملوي ودير مواس جنوب محافظة المنيا، حملات  رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية في إطار المتابعة المستمرة لقطاعات التموين لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

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و أسفرت الحملات عن ضبط، وتحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و كانت إدارة تموين بندر ملوى، قد أعلنت عن ضبط 35 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية، والتي نظمها إدارة مكتب تموين مدينة ملوي برئاسة أيمن إسماعيل مدير المكتب، وبالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية والسلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

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و قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

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و أسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة تموينية فى مجال متابعة المحلات والاسواق العامة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( عدم الإعلان عن أسعار ـ عدم الاحتفاظ بالفواتير عدم وجود شهادة صحية ـ ادارة محل بدون ترخيص ـ إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- تصرف وتجميع-عدم وجود ميزان) حيثُ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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و أضاف عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن الحملات تأتي بفرض رقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لضمان صلاحية المعروض من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخبز البلدي، و شنت إدارة تموين دير مواس حملة رقابية وتفتيشية بالوحدة المحلية لقرية نزلة البدرمان حيث ضمت الحملة فاتح الشريف رئيس قرية نزلة البدرمان وإبراهيم حافظ مفتش بالإدارة التموينية وعشري محمد مسؤول الإعلام

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الحملة قامت بالمرور علي عدد من المخابز البلدية حيث قامت بضبط وتحرير 6 محاضر متنوعة جاءت ما بين نقص وزن و عدم الإعلان وعدم إعطاء بون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
المنيا تحرير محاضر تموينية عامر طه حملات رقابية علي المخابز والأسواق مركزي ملوي وديرمواس اللواء أحمد السايس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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