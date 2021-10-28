الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «ديلر حشيش» في بولاق الدكرور

المتهم
المتهم

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يتاجر بالمواد المخدرة، ويروجها بين عملائه بمحيط مسكنه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

سقط المتهم في كمين لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

بولاق الدكرور مخدر الحشيش المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-10-2021

حريق محل في إمبابة دون إصابات

السيسى يفاجئ الطفل المعجزة حافظ القرآن على الهواء.. تفاصيل المداخلة كاملة

طالع| آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بالتفصيل

سر إلغاء المؤتمر الصحفى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

مجلس جامعة طنطا يكرم عميد «آداب» لحصول الكلية على المركز الأول في محو الأمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال