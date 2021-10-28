سقوط «ديلر حشيش» في بولاق الدكرور

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يتاجر بالمواد المخدرة، ويروجها بين عملائه بمحيط مسكنه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

سقط المتهم في كمين لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.