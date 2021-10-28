نظر أولى جلسات محاكمة مسؤولي «الأولمبي» في غرق طفل بحمام السباحة

تنظر محكمة جنح باب شرق الإسكندرية أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في وفاة السباح سيف إسلام ضحية غرق النادي الأوليمبي السكندري، أثناء تدريبات السباحة، والتي مكث على إثرها 80 يوما في العناية المركزة قبل أن يتوفى داخل المستشفي.

واتهمت النيابة 10 مسؤولين بالنادي باتهامات القتل خطأ والتزوير في القضية رقم 14063 لسنة 2021 جنح باب شرق، ومن بين المتهمين المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحة وعامل الإنقاذ وفني الكاميرات وآخرين من العاملين بالنادي.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما غرق الطفل سيف إسلام في حمام سباحة نادي الأوليمبي السكندري أثناء تدريبات السباحة وسط اتهامات لمسؤولي النادي بتسببهم في غرقه وإخفاء الأدلة والتزوير لحماية المتهمين.

كان قد شيع العشرات من أهالي الإسكندرية، في أغسطس الماضي، جثمان الطفل سيف، إلى مثواه الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز، بعد أن لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة الخاص بنادي الأولمبي السكندري ودخوله في غيبوبة لمدة 80 يوما على أثرها توفي متأثرا بإصابته.

كما قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة الطفل سيف بعد دخوله في غيبوبة لمدة 80 يوما إثر تعرضه للغرق أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية.