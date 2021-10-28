النيابة العامة تناظر جثمان لواء وزوجته قتلا فى ظروف غامضة بمطروح

قامت النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحليم، رئيس نيابة مطروح الجزئية، بمعاينة موقع حادث قتل لواء بالمعاش وزوجته في مسكنهما الخاص بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح.

وناظرت النيابة العامة الجثامين داخل موقع الجريمة، بالإضافة إلي فحص المسكن بالكامل.

وكان قد لقى لواء بالمعاش وزوجته مصرعهما قتلا في مسكنهم الخاص بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل ضباط مديرية أمن مطروح إلى مكان الحادث لفحص مسرح الجريمة وكشف غموضها.

وعقب وصول ضباط أمن مطروح إلى مكان الحادث تم عمل كاردون أمني حول المنزل، وبدأ فريق البحث الجنائي في العمل لكشف ملابسات الواقعة.