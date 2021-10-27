فرنسا تحظر دخول المأكولات البحرية البريطانية

أكدت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن فرنسا حظرت واردات المأكولات البحرية البريطانية من الأسبوع المقبل بعد تحذيرات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس ستفرض عقوبات على المملكة المتحدة إذا لم يتم منح المزيد من تراخيص الصيد على السواحل البريطانية للصيادين الفرنسيين.

وأضافت الصحيفة أن ماكرون قرر أيضًا زيادة في عمليات التفتيش الجمركي على الشاحنات القادمة من المملكة المتحدة، مما يزيد من تأجيج الخلاف المرير بين لندن وباريس.

وفي سياق متصل، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تترقب الأوساط السياسية الفرنسية، قرارات منح تراخيص الصيد من جزيرة "جيرسي" الواقعة شمال غرب أوروبا، والتي لا تعد جزءًا من المملكة المتحدة، لكنها تتبع التاج البريطاني، وهي تتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي.

وتنص اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المبرمة في نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، على أنه يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في مياه بريطانية معينة بشرط الحصول على ترخيص، يُمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك سابقًا.

لكن الفرنسيين والبريطانيين يجادلون حول طبيعة ومدى المستندات الداعمة - خاصة بالنسبة للسفن الصغيرة التي لا تحتوي على نظام تتبع، أو القوارب الجديدة التي حلت محل سفينة قديمة.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين، مسئولين من جزيرة "جيرسي"، لبحث رد "جيرسي"، على طلبات التراخيص التي تقدم بها الصيادون الفرنسيون والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل.

وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي، أنها ستتخذ إجراءات في غضون أسبوع أو نحو ذلك "إذا لم تمنح جيرسي المزيد من التراخيص للصيادين الفرنسيين، وتهدد على وجه الخصوص بخفض توصيل الكهرباء إلى الجزيرة واستهداف قطاع الخدمات المالية الرئيسي".