الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بائع كبدة ينهى حياة أمين شرطة ويصيب شقيقه فى قنا

ينهي حياة أمين شرطة
ينهي حياة أمين شرطة

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الأربعاء، طعنًا بآلة حادة "سكين"، على يد بائع كبدة، بالبصلية قرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد  بمقتل "سعيد حسين علي مراد" 35عامًا، أمين شرطة وإصابة شقيقه حسنين طعنًا بآلة حادة على يد بائع كبدة يُدعى "القط.ش"، بقرية الترامسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس محافظة قنا تحقيق قتل كبد

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عدو الفساد

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