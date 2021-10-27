برلمانى: إلغاء مدّ قانون الطوارئ يُعزز الصورة الدولية لمصر فى الخارج

قال النائب اشرف ابو الفضل، عضو مجلس النواب، إن الساعات الماضية شهدت نشاطًا غير اعتيادي في الأسواق المالية المصرية، وتدفق للاستثمارات وجريًا لرؤوس الأموال وفقا لبيانات رسمية من البورصة، في أعقاب قرار الرئيس السيسي إلغاء مدّ قانون الطوارئ لأول مرة منذ سنوات طويلة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "ابو الفضل"، في تصريحات له اليوم، أن قرار إلغاء مد قانون الطوارئ، ليس فقط قرار ضخم يدفع حالة حقوق الإنسان بمصر إلى الأمام، وله آثار وتداعيات سياسية واقتصادية إيجابية في البلاد، ولكنه يعزز الصورة الدولية لمصر في الخارج، باعتبارها داعمة لحقوق الإنسان وتخلت عن الاستعانة بقانون الطوارئ، بمجرد فرض الأمن والاستقرار والقضاء على التطرف.

وأشار عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي هائل وغير مسبوق، والدليل كما قال وزير العدل، المستشار عمر مروان، إن "هناك ناس عاشوا وماتو في ظل الطوارئ" ولظروف سياسية صعبة واضطرابات في السابق كانت تعيشها مصر، أما اليوم، فقد وضع الرئيس السيسي الأسس والأعمدة لبناء الجمهورية الجديدة، ولا مكان للطوارئ اليوم وهو ما أسعد الجميع.