ليبيا.. مفوضية الانتخابات تدعو الراغبين فى الترشح لتجهيز المستندات المطلوبة

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لما ورد بالتشريعات المنظمة.

وأوضحت المفوضية العليا في بيانها أن هذا الأمر يأتي لغرض الاستعداد لتسليم هذه الوثائق والمستندات إلى لجان قبول الترشحات، في الموعد الذي ستعلن عنه المفوضية قريباً.

وكانت المفوضية العليا نشرت قوائم سجل الناخبين الأولى وتدعو الناخبين للتأكد من سلامة بياناتهم.

وباشرت المكاتب الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نشر القوائم المبدئية للناخبين بمراكز الاقتراع المسجلين بها.

ودعت إدارة التوعية والتواصل الناخبين والناخبات إلى ضرورة التوجه إلى مراكز توزيع البطاقة (الاقتراع) التي سجلوا بها للتأكد من وجود أسمائهم ضمن القوائم استعدادا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية وفي وقت قريب لاحق.

وقد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خطتها لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، منذ أيام بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال السايح خلال المؤتمر إن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع أيضاَ تقترحه المفوضية ويقره مجلس النواب، مض.

وأشار السايح إلى أن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.

وفيما يتعلق بفتح باب التقدم للترشح، أوضح السايح أنه سيكون متاحاَ حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيراً إلى مخطط انطلاقها في النصف الأول من الشهر المقبل بالتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين.

كما أشار في كلمته إلى الضمانات القانونية والقضائية، وقال في هذا الصدد "لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته، ونُجل قاماته، ولنحتكم إليه جميعاَ في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات".