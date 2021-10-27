الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية البحرين: نتطلع لتعزيز الشراكة مع أمريكا

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال لقاء الزياني اليوم الأربعاء مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق البحري تشارلز برادفورد كوبر، بحضور مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وأكد الزياني، عمق العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين البلدين، وما تمتاز به من متانة وقوة وتستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل.

من جانبه؛ أعرب قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، مثمنًا دور مملكة البحرين البارز في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن ما مر به العالم من ظرف صحي استثنائي لفيروس كورونا أثبت أن الاستثمار في الإنسان هو الرهان الصائب والسبيل لتحقيق المنجزات بكافة المجالات في مختلف التحديات.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أشار ولي العهد إلى أهمية الحفاظ على ما تحقق وأنجز في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة الدفع بها نحو أفق أوسع لتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية وفق التطلعات المنشودة لأبناء المنطقة.

وقال: "إن مملكة البحرين راهنت على وعي أبنائها ونجحت بعزمهم وعزيمتهم وما أبدوه من حسٍ مسئول في تحقيق الإنجازات المختلفة على صعيد التصدي لجائحة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن أبناء البحرين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة كانوا عامل النجاح للجهود الوطنية من أجل تأمين صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

الولايات المتحدة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني وكالة الأنباء البحرينية مملكة البحرين

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