«الوطنية للتدريب» تعلن بدء مرحلة جديدة من «إعداد المبعوثين» بالبعثات الخارجية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بدء مرحلة جديدة من برنامج إعداد المبعوثين بالبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي، عقب انتهاء المرحلة الأولى وتخريج 628.

وأوضحت أن المرحلة الجديدة تستهدف تدريب 240، كي يلحقون بزملائهم فى المرحلة الأولى من البرنامج.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه تم تصميم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وقد تضمن العديد من المحاور التي صممت خصيصُا لتتناسب مع احتياجات المبعوثين العملية، حتى يكون تمثيلهم لمصر في بعثاتهم تمثيل يليق بمكانة بلادنا ومكانتهم العلمية والشخصية، تمهيدا لالتحاقهم بالعديد من جامعات العالم.