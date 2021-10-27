الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تمنع استخدام صور فنانى تجسيد المسيح بالكنائس

الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، ممثلة في لجنة التراث القبطي، برئاسة الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، منع استخدام صور الممثلين الذين قاموا بتجسد دور المسيح في الأفلام السينيمائية كفيلم آلام المسيح وفيلم يسوع الناصري، وفيلم حياة يسوع وأفلام أخرى.

ولوحظ أن البعض قام بطباعة صور أولئك الممثلين، ليتبرك منها الأقباط وعم الأمر نفسه الممثلين الذي جسدوا أدوار القديسين في الأفلام الدينية، مثل البابا كيرلس السادي ومارجرجس، ومارمينا، والسيدة العذراء،.. إلخ.

شددت الكنيسة على منع دخول تلك الصور إلى الهيكل أو صحن الكنيسة، كما أشارت إلى الامتناع عن استخدام أي صور غير طقسية أو لا تمت بصلة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولم يقتصر الأمر حول الصور والأيقونات فقط، بل امتد ليشمل الرفات فحرصت الكنيسة على امتناع استقبال الرفات غير الأرثوذكسية، والرفات هي أجساد الشهداء والقديسين الذين شهد لهم بالقداسة، ويتبرك منها الأقباط.

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