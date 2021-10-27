الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

التحفظ على كميات من الدقيق مجهولة المصدر داخل مطحن غرب الإسكندرية

التحفظ على كميات
التحفظ على كميات من الدقيق مجهولة المصدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر وعليه علامات تجارية وهمية داخل مطحن قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مطحن قطاع خاص بمنطقة برج العرب الجديدة لحيازته كميات كبيرة من الدقيق بدون تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، قبل ترويجها بالأسواق مما يعد تدليس وممارسة الغش التجاري.
تم مداهمة المطحن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 200 شيكارة دقيق حر استخراج 72٪ زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية 10000 كجم ومدون عليها عنوان بخلاف الحقيقة وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، و100 شيكارة خليط زوائد مخصص للانتاج الحيواني والأعلاف زنة الواحدة 40 كجم بإجمالي كمية 4000 كجم غير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
كما تم ضبط 100 شيكارة خليط وزوائد زنة الواحد 40 كجم بإجمالي كمية قدرها 4000 كجم مدون عليها عبارة زوائد العامرية ومدون عليها عنوان مخالف للحقيقة وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و60 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72 ٪ زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية 3000 كجم مدون عليها عنوان مخالف للحقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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