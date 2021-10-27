الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: زيادة المهام والأعمال على عاتق الأمير ويليام

الامير ويليام وشقيقه
الامير ويليام وشقيقه الاصغر هاري

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه حان الوقت لزيادة المهام والأعمال على عاتق الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون بعد قرار الملكة اليزابيث الثانية بعدم حضور قمة المناخ، المقرر عقدها في مدينة جلاسكو الأسكتلندية في 1 نوفمبر المقبل.

وتابعت أن دوق ودوقة كامبريدج يتعرضان لضغوط لتكثيف واجباتهما الملكية بعد أن ألغت الملكة حضورها لقمة المناخ COP26.

وأضافت أن الأمير ويليام كان من المفترض أن يقضي عطلة نصف العام الدراسي مع عائلته، ولكن قرار الأطباء بعدم حضور الملكة لقمة المناخ، يعني أن ويليام سيحضر مكانها.

وأشارت إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال سيكون لهم مهام مختلفة في القمة، حيث كان من المقرر حضور أكبر عدد من أعضاء العائلة لاستقبال قادة العالم في المدينة الأسكتلندية لحضور واحدة من أهم الاجتماعات في العالم الآن.

الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، سوف يملأان مهامهما أيضًا لضمان أن حضور العائلة المالكة محسوس بينما ينزل قادة العالم إلى المدينة الأسكتلندية لحضور القمة الدولية.

وأكدت الصحيفة أن هذه القرارات تأتي في الوقت الذي يتولى فيه الأمير ويليام الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش دورًا متزايدًا في خط المواجهة في النظام الملكي في السنوات الأخيرة.

وتابعت أن تزايد مهام دوق كامبريدج لم تظهر بهذه الصورة إلا بعد رحيل شقيقه الأصغر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والانسحاب من مهامهم الملكية.

وأشار إلى أن غياب الملكة عن حضور فعاليات قمة المناخ، سيؤدي إلى تعزيز دوره كواحد من الأعضاء الرئيسيين في العائلة المالكة، وفقًا للخبيرة الملكية ناتاليا أوليفيري.

في حديثها في Today Extra ، قالت: "الأمير وليام هو أحد أفراد العائلة المالكة الذين يتقدمون حقًا ويتولون مسئولية هذه الواجبات الملكية، يبدو أنه يتولى مسؤولية ممتلكات بالمورال وساندرينجهام في غياب الملكة، فقد كانت تلك وظائف جده، الأمير فيليب، التي تولى القيام بها قبل وفاته، لذلك يستعد ويليام حقًا ليصبح ملكًا بعد يوم واحد من والده".

ويليام الملكة إليزابيث كيت ميدلتون هاري ميجان كامبريدج قمة المناخ

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