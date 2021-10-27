المبعوث الأممي لليبيا يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي خطوات إخراج المرتزقة

بحث المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المتفي، خطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال".

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، "يان كوبيش" لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وناقش "المنفي" و"وكوبيش" المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، خلال شهر نوفمبر القادم، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء، على ضرورة تظافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جهته أكد المبعوث الاممي التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية.

كان قد التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أمس الثلاثاءـ بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش الذي يزور طرابلس حاليا.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مخرجات مؤتمر استقرار ليبيا وبذل الجهود الممكنة لحل العقبات التي تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وكانت قد رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بإعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأكدت السفارات، فى بيان، مساء أمس الأول، أنها تنضم إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، فى الترحيب بالتوصل إلى خطة ترحيل المرتزقة، بما يتفق مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع فى 23 أكتوبر 2020، ومخرجات مؤتمرى برلين 1 و2، وقرارى مجلس الأمن رقمى 2570 و1571 لوقف إطلاق النار.