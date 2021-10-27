قادة الطاقة الأفارقة يناقشون الالتزامات العربية تجاه الطاقة.. 8 نوفمبر

تعلن سلسلة طاقة المستقبل إفريقيا 2021 عن مشاركة وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كمتحدث رئيسي عن الحكومة ضمن 29 وزيرًا يشاركون في الحدث العالمي Future Energy Series: Africa، في جلسته الافتتاحية الحصرية التي من المقرر أن يحضرها قادة الطاقة في إفريقيا في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل، في مدينة دبي.

ومن المقرر أن يناقش قادة الطاقة في إفريقيا والوزير الإماراتي، التزامات الإمارات تجاه قطاع الطاقة الأفريقي، إذ أن سلسلة الطاقة المستقبلية: تعد تجمع لقادة العالم الذين يتشاركون هدفًا جماعيًا يتمثل في تعزيز وتسريع انتقال الطاقة المستدامة عبر إفريقيا.

وذلك من خلال المناقشات المحفزة على الفكر والحوار التقدمي وفرص التواصل التي لا مثيل لها، ومن المقرر أن يحفز الحدث الافتتاحي الابتكار ويولد الاستثمار ويحفز عقد الصفقات عبر قطاع الطاقة الأفريقي.

يأتي هذا في ظل تحولات شديدة الصعوبة يشهدها العالم علي مستوي التزايد المتنامي في الطلب علي الطاقة في مقابل ارتفاع في اسعار النفط، ومساعي عديدة من أجل اتساع النطاق المحدود لاستخدامات الطاقات المتجددة، وما يمثل هذا المصدر المستدام النظيف من أهمية في المواجهة العالمية لظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية بخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.