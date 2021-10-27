جامعة أسيوط تحصل على شهادة اعتماد لميكنة إيصالات التحصيل الإلكترونى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة نجحت خلال الآونة الأخيرة في اتخاذ خطوات واسعة في طريق تحقيق التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين أفرادها في مختلف القطاعات وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في هذا الشأن واستمراراً لخطتها الهادفة نحو التحول إلي جامعة ذكية.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلي حرص إدارة الجامعة علي تفعيل كافة أدوات التكنولوجيا الحديثة من أجل تعميم الميكنة سواء في المجال الإداري أو المالي حيث تم تنفيذ مشروع الرقمنة داخل المدينة الطبية بالجامعة بهدف الإسراع في وتيرة العمل وضمان دقته وتحقيق أعلي معدلات انتظامه, فضلاً عن تجربتها المميزة علي مستوي الجامعات المصرية ومبادرتها في تعميم نظام الاسطوانة الإلكترونية المدمجة لقديم المقررات الدراسية بديلاً للكتب الورقية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إلي استمرار السعي ومواصلة الجهود لتحقيق التطور المؤسسي والتحول بجامعة أسيوط إلي مصاف الجامعات الذكية.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال الجامعة باعتماد نظام التحصيل الإلكتروني ( ميكنة إيصالات التحصيل 33 ع.ح وحوافظ التوريد 37 ع.ح ) والذي ينظمه مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة بالتعاون مع وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E_Finance, وذلك بحضور الدكتور ممدوح فاروق محمد مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية, وشوكت صابر أمين عام الجامعة, وبمشاركة المحاسب جهاد أبو العزايم السويدي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي ورئيس اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية, والمحاسب أحمد محمد خالد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط, إلي جانب لفيف من مسئولي وزارة المالية وأمناء الجامعة المساعدين وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة ومديري العموم والإدارات والعاملين بقطاعات الجامعة.

ومن جانبه أعرب المحاسب جهاد أبو العزايم عن كامل فخره واعتزاه بالتواجد في رحاب جامعة أسيوط باعتبارها من الجامعات العريقة والرائدة في تطبيق نظم المعلومات المتطورة وتفعيل كافة آليات الربط الإلكتروني بين مختلف قطاعاتها , مشيراً غلي ما بذلته الجامعة ممثلة في مركز نظم المعلومات الإدارية من جهود مضنية علي مدي 4 شهور من العمل والمتابعة المستمرة ونجاحها في تطبيق كافة الآليات والشروط التي تتم بناء علي توجيهات وزير المالية والحصول علي اعتماد إيصالات التحصيل 33 ع.ح وحوافظ التوريد 37 ع.ح.

كما وجّه المحاسب أحمد شريت خالص التهنئة لإدارة الجامعة لنجاحها في الحصول علي اعتماد برنامج التحصيل الإلكتروني لتصبح بذلك الجامعة الأولي والرائدة في هذا المجال علي مستوي الجامعات المصرية , لافتاً إلي تميز محافظة أسيوط بوجهٍ عام في تطبيق نظم الميكنة علي مدار عامين ونجاحها في اعتماد إيصالات التحصيل 33 ع.ح وحوافظ التوريد 37 ع.ح لنحو 13 مدينة ومركز , متمنياً تفعيل كافة نظم الميكة داخل قطاعات الجامعة في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030م.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور ممدوح فاروق أبرز أهداف البرنامج والتي تتثمل في تحقيق الشمول المالي , وميكنة التحصيل لجميع الخدمات الجامعية , والتيسير علي متلقي الخدمة , وسهولة أعمال التحصيل والمراجعة الحسابية، إلى جانب ميكنة إيصالات 33 ع.ح وحوافظ التوريد 37ع.ح.

كما يتميز البرنامج بالالتزام بضوابط ومعايير المقررة من اللجنة الدائمة للاعتماد بوزارة المالية , وربط ماكينات التحصيل Gov POS بالبرنامج , وكذلك يتميز بالمرونة وسهولة تطبيقه في بيئات مختلفة, مشيراً إلي إعداد المركز خلال الفترة المقبلة للمرحلة الثانية من البرنامج والتي تشمل إنشاء لوحة متابعة قياسية لمتخذي القرار, وإتاحة التحصيل من خلال القنوات الخارجية المتعاقدة مع شركة E_Finance وتحت إشراف وحدة التحصيل والدفع بوزارة المالية, وكذلك إتاحة التحصيل وحجز بعض الخدمات من خلال الإنترنت.



وفي ختام الاحتفال تمّ تسليم شهادة اعتماد برنامج التحصيل الإلكتروني ( ميكنة إيصالات التحصيل 33 ع.ح وحوافظ التوريد 37 ع.ح ) من قبل ممثلي وزارة المالية للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

كما تمّ إهداء درع الجامعة للمحاسب جهاد أبو العزايم السويدي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي ورئيس اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية , وتكريم لفيف من الوفد المشارك من وزارة المالية.