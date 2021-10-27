حريصون على أفضل العلاقات.. رفض لبناني رسمي لتصريحات جورج قرداحي

أثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الكثير من الجدل بتصريحاته حول الأزمة الينية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب.

وواجه قرادحي موجة من الاستنكار واللوم الشديد، لما لها من آثار سلبية لعلاقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

من جهته، علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن ما صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي «مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً، وبخاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف ميقاتي أن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف.

وشدد ميقاتي، وفق البيان الصادر من مكتبه، على تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في البيان: أما في شأن كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً، وبخاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

كلام شخصي قبل التعيين

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن ما صدر من كلام شخصي سابقاً عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية، وهي ما زالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.

تحرك يمني في بيروت

ذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن السفير اليمني لدى بيروت، الأربعاء، أنه توجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج على ما صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقال السفير اليمني لدى بيروت: "نستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني"، مشيرا إلى أن تصريحات جورج قرداحي بالأمس زادت الطين بلّة إذ لم يقدّم أي اعتذار بل أكّد على ما أدلى به.

ويأتي ذلك بعد إصدار وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، توجيهات للسفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

وقال بن مبارك إن هذه التصريحات تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والدولية ذات الصلة.