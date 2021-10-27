الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن الموجة 18.. إزالة 19 حالة تعد على أراضي الدولة في قنا

إزالة تعدي
إزالة تعدي

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المتعدى عليها . 

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه تم إزالة 19 حالة تعد بمركزىّ دشنا ونقاده، تم إزالة 11 حالة تعد المباني على أملاك الري بمركز دشنا بإجمالى مساحة 114م٢ ، و 8 حالات تعد بمركز نقادة منها 5 حالات تعدي بالمباني على مساحة 1825 م٢ ، و ٣ حالات تعد بالزراعة على مساحة فدان و 6 قراريط.

- تنسيق مستمر مع الأجهزة المعنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية

وأكد محافظ  قنا ، أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام،  وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

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