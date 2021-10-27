إحباط تهريب شحنة مخدرات في القليوبية وأسيوط

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شحنة مخدرات تقدر بثلاثة ملايين جنيه، في نطاق محافظتي "القليوبية وأسيوط".

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى ، الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن القليوبية ،أسيوط، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرى الحشيش والآيس وترويجهما على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسم شرطة العبور، مركز شرطة القوصية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وبحوزتهما "200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالى، 4 هاتف محمول، وضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص" لاثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط وبحوزتهم "كمية من مخدر الآيس ، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالى ، 2 قطعة سلاح أبيض ، 3 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثة ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.