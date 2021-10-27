الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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سياسي

نقل النواب: قوافل الأوقاف لزيارة الوادي المقدس أكبر ترويج للسياحة

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتسيير ثلاث قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين، معتبراً هذا القرار بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية بصفة عامة وللسياحة الدينية بصفة خاصة.

وطالب "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، الحكومة بإعطاء أهمية كبيرة لتنويع المنتج السياحى بصفة عامة والسياحة الدينية بصفة خاصة، مؤكداً أن هناك العديد من سياح العالم الذين يهتمون بالسياحة الدينية وفى مقدمتها الوادى المقدس بجبل التجلى الأعظم بسانت كاترين ومسار العائلة المقدسة.

وقال إنه بعد إنجاز المشروعات القومية الكبرى خاصة شبكة الطرق القومية وربط سيناء بالوادي والدلتا أصبح هناك كل سهولة ويسر فى تنقل سياح العالم لزيارة جميع المعالم السياحية والأثرية وفى مقدمتها الأماكن الدينية الإسلامية والقبطية، مشددا على ضرورة تنظيم رحلات لطالبات وطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لزيارة مثل هذه المعالم الدينية المهمة وغيرها من المناطق والمحافظات السياحية والأثرية تشجيعاً للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقامت وزارة الأوقاف بتسيير 3 قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين، موضحة  أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بالمواقع ذات المغزى الروحي والعبق التاريخي، وفي سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه مصر من إرث روحي وتاريخي وحضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن القافلة الأولى للأئمة، والثانية للواعظات، وستكون قافلة دعوية إلى جانب بعدها التثقيفي، والثالثة ستكون للطلاب الوافدين المسجلين على منحة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهدف تعريفهم بهذه المنطقة ذات البعد الروحي العظيم، حيث التجلي الأعظم بالوادي المقدس، لافتة إلى  أن هذه القوافل الثلاث مقدمة لسلسلة من القوافل المتتابعة.

وزير الأوقاف الحكومة طلاب مسار العائلة المقدسة محمد مختار جمعة المشروعات القومية الدكتور محمد مختار جمعة الطلاب الوافدين النائب محمد عبد الله طلاب الجامعات المصرية

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