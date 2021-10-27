87 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر و22 ولاية دون حالات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، فيما تماثل 71 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 205 آلاف و990 حالة؛ من بينها 87 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141 ألفا و335 شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و899 حالة، فيما يتواجد حاليا 10 مرضى في العناية المركزة.



كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٢ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 24 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ولاياتان اثنتان 10 حالات فما فوق.



وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، عن تسجيل 81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 9 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و.903

وذكرت الوزارة في بيان لها: أنها رصدت 4 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و.898

وأشارت الوزارة إلى تماثل 69 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 141 ألفا و264، فيما يتواجد 11 مصابا في العناية المركزة.