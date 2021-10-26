2 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة ممرض متهم بالتحرش فى مستشفى خاص

تنظر محكمة جنايات الجيزة 2 نوفمبر أولى جلسات محاكمة، ممرض بأحد المستشفيات الخاصة بعد توجيه له تهمة التحرش بربة منزل وملامسة مناطق حساسة من جسدها خلال تلقيها العلاج، وحددت 2 نوفمبر لنظر محاكمة المتهم.

كانت تفاصيل بداية الواقعة كشفتها التحقيقات التي أجرتها النيابة وبدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا من ربة منزل تدعي "ر.ح.ح" تبلغ من العمر 38 عامًا، تتهم ممرضًا بأحد المستشفيات الخاصة بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتهم يدعى "ح.ح .إ" يبلغ من العمر 25 عامًا يعمل ممرضًا بمستشفى خاص.