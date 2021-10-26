الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة ممرض متهم بالتحرش فى مستشفى خاص

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة 2 نوفمبر أولى جلسات محاكمة، ممرض بأحد المستشفيات الخاصة بعد توجيه له تهمة  التحرش بربة منزل وملامسة مناطق حساسة من جسدها خلال تلقيها العلاج، وحددت 2 نوفمبر لنظر محاكمة المتهم.

كانت تفاصيل بداية الواقعة كشفتها التحقيقات التي أجرتها النيابة وبدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا من ربة منزل تدعي "ر.ح.ح" تبلغ من العمر 38 عامًا، تتهم ممرضًا بأحد المستشفيات الخاصة بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتهم يدعى "ح.ح .إ" يبلغ من العمر 25 عامًا يعمل ممرضًا بمستشفى خاص.

محاكمة ممرض تحرش مريضة مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

عم الطفلة شهيد ضحية الغدر بالمنوفية يكشف تفاصيل مثيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»

تحركات غامضة.. طائرة خاصة تقلع من إسرائيل وتهبط فى دولة عربية