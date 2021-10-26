الكنيسة الكاثوليكية: إلغاء مد حالة الطوارئ دليل على استقرار مصر

أشاد الأنبا باخوم النائب البطريركي للشئون الإيبارشية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ بمصر، مؤكداً أنه إنجاز كبير للدولة المصرية .

وأشار “ باخوم” في تصريحات له إلى أن هذا القرار إيجابي ، ودليل على حالة الاستقرار والتقدم والتنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ بمصر، سوف يؤثر إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المستقبل.

واحتفلت الكنائس بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.