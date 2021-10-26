مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في هجوم للجيش اليمني

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران غرب محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت": أن هجوم قوات الجيش استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في جبهات العنين وحذران والصياحي.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

وصرح مصدر عسكري ميداني يمني، أمس: باندلاع مواجهات بين قوات الجيش اليمني وعناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران غرب مدينة تعز أسفرت عن مقتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة 12 اخرين.

وقال مصدر عسكري ميداني يمني في تصريح له، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر أمس في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين.

وأضاف المصدر العسكري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أن المواجهات استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الأليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة".

وفي سياق متصل، قصفت القوات المشتركة، مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق، شنت قوات الجيش اليمني، هجومًا مباغتًا على مواقع المتمردين الحوثيين غربي مدينة تعز، عقب سيطرة الجيش على محور المحافظة العسكري، بقيادة القوات المشتركة وعلى رأسها العميد الركن طارق صالح.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة- في بيان أوردته قناة "اليمن الفضائية": أن قوات الجيش بدأت بشن هجوم على مواقع لميليشيات الحوثي في وادي حذران والصياحي والتبة السوداء غربي مدينة تعز، وكبدتها خسائر كبيرة.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بين قتيل وجريح.

وأضاف: أن "استمرار تصعيد الحوثيين نحو مدينة مأرب الغنية بالنفط، ورفضهم لفرص السلام، فرض على التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها، بدء معركة تحرير محافظتي الحديدة وتعز، وصولًا إلى استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء".