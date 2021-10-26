الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة تتعاقد على بطولة «جدران» مع نيكولا معوض وأحمد بدير

درة
درة

بدأت الفنانة درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوارأحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة، وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.

جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" و"الكاهن" المتوقع عرضه في موسم الشتاء المقبل، وهو بطولة حسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.

عرض محمود حميدة حسين أحمد الفنان صادق الصباح الشتاء القادم منصة شاهد بين السما والأرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

«إينى» تعلن 3 اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

حقيقة تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

هبوط اضطراري لطائرة «مصر للطيران» المتجهة إلى لندن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وانتهى «مسلسل الطوارئ»

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات غامضة.. طائرة خاصة تقلع من إسرائيل وتهبط فى دولة عربية

مسؤولة أممية تدين تصنيف إسرائيل لمنظمات فلسطينية على قوائم الإرهاب

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد خططًا لمهاجمة منشآت نووية إيرانية