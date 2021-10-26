درة تتعاقد على بطولة «جدران» مع نيكولا معوض وأحمد بدير

بدأت الفنانة درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوارأحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة، وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.

جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" و"الكاهن" المتوقع عرضه في موسم الشتاء المقبل، وهو بطولة حسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.