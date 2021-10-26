افتتاح 14 معملًا وقاعات ومقرات إدارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، عددا من المعامل والوحدات الإدارية التى تم تطويرها وتجديدها بكلية الهندسة جامعة المنصورة وتضم : ١٤معملا تم إنشاؤها وعدة قاعات ومقرات إدارية بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعظيم - عميد كلية الهندسة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ووكلاء الكلية، عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط على حرص جامعة المنصورة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير التدريب العملى وفق متطلبات سوق العمل ودعم مختلف كليات الجامعة فى تطوير معاملها لزيادة فعالية العملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد عبدالعظيم إلى إنشاء ١٤ معملا وبرجولات "مناطق انتظار الطلاب" وتجديد كل من قاعة الدكتور مجدى أبوريان وقاعة الدكتور السعيد عاشور ومقر برامج الدراسات العليا وإدارة البرامج النوعية الجديدة وملعب الشطرنج بالكلية.

ونوه عبدالعظيم بأن المعامل التى تم إنشائها تتمثل فى: معملين للفيزياء الهندسية سعة ٨٠ طالبا، معملين للكيمياء سعة ٦٠ طالبا، معمل الروبوتات الذكية سعة ٣٠ طالبا، معمل القياسات الدقيقة والمعايرة سعة ٣٠ طالبا، معمل الاختبارات الميكانيكية سعة ٢٠ طالب ، معمل الصيانة الطبية سعة ٢٠ طالبا، معمل الآلات الهيدروليكية سعة ٣٠ طالبا، معملين للعمران المصرى المستدام سعة ٣٠ طالبا، معمل التصميم والبناء سعة ٢٠ طالبا، معمل التصنيع " فاب لاب" سعة ٦٠ طالبا مرفق به قاعة تدريب سعة ٤٠ طالبا، معمل القياسات البيئية سعة ١٥ طالبا.

وأضاف أن معمل التصنيع "فاب لاب" يضم ٣ طابعات ثلاثية الأبعاد وماكينة راوتر وماكينة قطع بالليزر، وأن معمل الأجهزة الطبية مزود بجهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية.

وذكر عميد هندسة المنصورة أن معمل الاختبارات الميكانيكية به جهاز قياس التآكل الذى يفيد فى إجراء الاختبارات الميكانيكية للمواد المستخدمة فى الصناعة.

ويرى أن معمل الآلات الهيدروليكية يساهم فى إجراء تجارب متعلقة بنظريات الموانع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وأن معمل القياسات الدقيقة والمعايرة يساعد فى تدريب الطلاب على فهم علوم ونظريات أجهزة القياس والتحكم.

وأشار إلى أن مجمع معامل الكيمياء يتضمن ميزان حساس وجهاز تحليل طيفى وجهاز قياس نقطة الانصهار والأس الهيدروچينى، وأن مجمع معامل الفيزياء يشمل أجهزة؛ لتعيين عجلة الجاذبية الأرضية وتعيين سرعة الصوت فى الهواء وتحقيق قانون هوك.

وأضاف أن هذه الإنشاءات والتجديدات تتماشى مع تطوير لوائح كلية الهندسة وفقا للإطار المرجعى ٢٠٢١/٢٠٢٠ لكى تتوافق مع متطلبات سوق العمل وخطة الجامعة لجودة الخريج.

ويرى أن هذه المعامل ستساهم فى الارتقاء بالتدريب العملى، حيث إنها مجهزة بأحدث الأجهزة الموجودة بالجامعات العالمية.