الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين الظهور الأول لجماهير الزمالك

ملعب المباراة
ملعب المباراة

اتخذت وزارة الداخلية استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك مع إنبي مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث انتشرت الأطقم الأمنية بالمجموعة الإفريقية بالاستاد قبل ساعات من بدء المباراة.


ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات.


وشكلت المجموعة الإفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الزمالك.

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