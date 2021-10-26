ريبيل ويلسون بإطلالة رشيقة.. كيف استطاعت انقاص وزنها؟

خطفت النجمة ريبيل ويلسون الأضواء، بأحدث إطلالة أنيقة، جاءت مفعمة بالحيوية، وقد ظهر عليها فقدان الوزن، وهى تستمتع بليلة ممتعة خارج المنزل، تجلس على طاولة وعليها طبق مليئ بالحلوى.



النجمة ريبيل ويلسون

إطلالة ريبيل ويلسون

تألقت Rebel بجامبسوت وردية اللون، ذو بنطال فضفاض، نسقت معها قبعة أنيقة، واختارت اكسسوارات رقيقة، لتبدو في أجمل إطلالة لها، أظهرت قوامها الرشيق، بعدما خسرت الكثير من وزنها.



فقدان الوزن

ظهرت نجمة فيلم Pitch Perfect، وقد فقدت 75 رطلاً من وزنها، منذ أن قررت التركيز على صحتها ورعايتها، فقد شاركت رحلتها في الاهتمام باللياقة البدنية خلال الشهور الماضية مع معجبيها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستجرام.

النجمة ريبيل ويلسون

الصحة أولوية

صرحت ريبيل ويلسون، لمجلة People، أن صحتها وجسدها أولوية، من خلال العمل الجاد والإصرار على هذا، كما عبرت أنها على كونها تشعر أنها أفضل من أي وقت مضى، قائة للمجلة: "لم يكن هدفي أبدًا أن أكون نحيفة، فلا أركز كثيرًا على الأرقام.. ولكنني أردت حياة صحية أكثر، وكان هذا هو كل هدفي".

وأصبحت النجمة، مصدر إلهام لكثيرات يرغبن فى فقدان أوزانهن بطريقة صحية، كما أنها تنصحهن دائما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأهمية تعزيز الثقة الإيجابية تجاه أجسامهن.

النجمة ريبيل ويلسون

رسالة مشجعة

في بداية العام، كتبت ريبيل ويلسون، رسالة لجمهورها على Instagram قائلة : "بدلاً من الوقوف على الميزان، انظر إلى نفسك في المرآة وقل لنفسك: "أنت ذكي وموهوب ومنجز ومثالي فقط، بالشكل الذي أنت عليه."



وخلال ظهور افتراضي في برنامج The Drew Barrymore Show العام الماضي، قالت إن بلوغها سن الأربعين لعب دورًا كبيرًا في قرارها الحصول على الشكل والاهتمام بصحتها.

وكشفت أيضًا: "لقد حاولت، مثل العديد من النساء، تجربة البدع وتناول الوجبات الغذائية الصحية" وأنها تحب تناول الكربوهيدرات التي تكون لذيذة بالنسبة لها، ولكن بالنسبة لنوع جسدها، كانت "بحاجة لتناول المزيد من البروتين".