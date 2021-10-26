الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصدير 3800 طن ملح إلى بلغاريا عبر ميناء العريش

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح الى أوروبا عبر ميناء العريش البحرى، حيث تم استقبال السفينة RENI القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم أوكرانيا ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3800 طن ملح إلى بلغاريا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر السابعة والأربعون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى والسادسة والعشرون من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 110 ألف طن.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة  سفينتين ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول خروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

مينا ملح العريش تصدير غير

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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