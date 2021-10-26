مع قدوم الشتاء.. 8 نصائح هامة أثناء استخدام الدفايات الكهربائية

يعتاد العديد من الأشخاص على استخدام الدفايات الكهربائية بمجرد بداية فصل الشتاء، ولكن هناك أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند الحفاظ على منزلك لطيفًا ودافئًا ، للتأكد من أنك تستخدم المدفأة بأمان، وفقا لموقع “which ” نستعرضها في السطور التالية.

1- لا تقم بتوصيل سلك تمديد

نظرًا لأن الدفاية يمكن أن تستخدم الكثير من الطاقة عند تنظيم درجة الحرارة، فمن الأفضل توصيل سلك الطاقة مباشرة بمقبس الحائط لتجنب أي مشاكل كهربائية محتملة.

2- أبعدها عن في متناول أطفالك

تأكد من أن المدفأة الخاصة بك بعيدة عن متناول أطفالك لتجنب إيذاء أنفسهم.

3- لا تضع المدفأة بالقرب من حيواناتك الأليفة

تحب الحيوانات الأليفة المناطق الدافئة|، وقد تنجذب للجلوس أسفل المدفأة أو بالقرب منها أو حتى فوقها هذا أمر خطير حقًا ويمكن أن يسبب في إصابة حيوانك الأليف بحروق.

4- تحقق من أنها تعمل بشكل سليم

من المحتمل أن تخزن المدفأة بعيدًا خلال أشهر الصيف والأوقات الدافئة، لكن تأكد عند إعادتها أنها تعمل بشكل جيد، و ربما تم مضغ الكابلات أو تلفها أثناء التخزين.

5- اجلس بعيد عنها

لا يجب أن تجلس قريبًا جدًا من المدفأة الكهربائية، خاصةً إذا كانت مدفأة بمروحة ، حيث يمكن أن تكون مزعجة جدًا وتجفف الجلد عندما تكون في تيار الهواء الساخن مباشرة.

6- افصلها بين الحين والآخر ولا تتركها

إن ترك السخان طوال الليل يمثل فرصة خطيرة لإمكانية وقوع حريق مرة أخرى ، ويجب أن تكون دائمًا متيقظًا حول جهازك في حالة حدوث أي خطأ.

7- لا تجفف غسيلك عليها

قد تبدو فكرة جيدة ، خاصة وأن الملابس قد تستغرق وقتًا أطول حتى تجف في أشهر الشتاء، لكن وضع الغسيل حتى يجف فوق السخان الكهربائي قد يمثل خطرًا كبيرًا في اندلاع حريق.

8- لا تستخدمها لتدفئة عدة غرف في وقت واحد

إذا كنت تخطط لتدفئة منزل كامل ، فإن المدفأة الكهربائية ليست أكثر الأجهزة كفاءة في استخدام الطاقة ، وهي ليست جيدة بشكل خاص للبيئة لهذا السبب من الأفضل استخدام المدفأة لتدفئة غرفة معينة تتواجد فيها في ذلك الوقت.