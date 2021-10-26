الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الوزير: عبور 17 ألف سفينة قناة السويس يؤكد أهمية موقعها للتجارة العالمية

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ بداية عملها عام 1958، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة بمقدار 11 ساعة، والتي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة عام 2020-2021  أكثر من 17 ألف سفينة، ما يؤكد أهمية موقعها الاستراتيجى في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.

وأضاف وزير النقل، أن مصر انضمتلمنظمة وتطبق اتفاقياتها وبروتوكولاتها التي تحافظ على السلامة والملاحة وحماية البيئة والتعليم والتدريب البحري وغيرها.

وتاعب، أن العنصر البشري الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري، فقد كان التدريب دوماً محل اهتمام الحكومة المصرية، حيث قامت بـإيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كل من معهد القانون الدولى في مالطا (IMLI)، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمى للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التي تصدر عن المُنظّمة في القوانين والقرارات المحلية وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون معالمُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في كافّة مجالات النقل البحرى التي وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليموتدريب للكوادر في التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات والنوبة البحرية (STCW ) وتعديلاتها.

وزير النقل اليوم النقل البحري الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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