امتنع عن سداد نفقة أطفاله.. حبس عمرو سماكة لاعب الأهلي السابق

قضت محكمة أسرة الهرم، اليوم الثلاثاء، بحبس عمرو أحمد فتحي عبد الله، وشهرته عمرو سماكة، لاعب الأهلي السابق، لمدة شهر، لامتناعه عن دفع نفقة وأجر حضانة ابنتيه الصغيرتين "فرح وحلا"، وبلغ متجمد النفقة 356 ألف جنيه.

وتضمنت دعوى طليقته، أن يؤدي نفقة للطفلتين، وحبسه عند الامتناع وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، حيث تم تداول الدعوى بالجلسات، ومثلت المدعية بوكيلها، ولم يمثل المُدعّى عليه، وعرضت المحكمة الصلح دون جدوى.

وأفادت التحريات بأن عمرو سماكة، لاعب كرة قدم سابق، وقادر على سداد مُتجمد النفقة، وأمرت المحكمة المدعى عليه بالسداد إلا أنه امتنع، لذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

يذكر أن طليقة لاعب النادي الأهلى السابق عمرو سماكة، أقامت ضده دعوى نفقه لإلزام بسداد نفقة للطفلتين، وحبسه عند الامتناع وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، تم تداول الدعوى بالجلسات.

في عام 2017، عاقبت محكمة جنح 6 أكتوبر اللاعب عمرو سماكة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة مالية قدرها ألف جنيه. لاتهامه بالتسبب فى مصرع سائق صدمه بسيارته فى مدينة 6 أكتوبر قبل 3 أشهر تقريباً، وألزمته المحكمة بدفع تعويض قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن فى 6 أكتوبر إشارة من أحد المستشفيات الخاصة تفيد بوصول سائق يدعى عماد حمدى عبدالرحمن جثة هامدة. وأفادت التحريات بأن سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية برقم (6972) صدمته أثناء عبوره الطريق أمام مدينة دريم لاند فى 6 أكتوبر. وتوصلت التحقيقات إلى أن اللاعب عمرو سماكة، لاعب النادى الأهلى السابق، هو الذى كان يقود السيارة. وأنه هرب بعد تسببه فى مصرع السائق. حسبما قال الشهود فى محضر التحريات.

أحال النائب العام الواقعة إلى محكمة الجنح التى بدأت نظر القضية بإشراف المستشار ياسر حسين، رئيس محكمة الجنح.