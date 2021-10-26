في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات عن المخرج محمد خان

تحل اليوم 26 أكتوبر ذكرى ميلاد المخرج محمد خان الذي يعتبر أحد أهم مخرجي السينما المصرية في الفترة من 1978 إلى 2015.

وكانت للراحل بصمة كبيرة في عالم الإخراج وقدم العديد من الأيقونات التي جعلته يدخل بأعماله قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.

«الدستور» تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المخرج محمد خان في ذكرى ميلاده: