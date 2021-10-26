الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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فن

في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات عن المخرج محمد خان

محمد خان
محمد خان

تحل اليوم 26 أكتوبر ذكرى ميلاد المخرج محمد خان الذي يعتبر أحد أهم مخرجي السينما المصرية في الفترة من 1978 إلى 2015.

وكانت للراحل بصمة كبيرة في عالم الإخراج وقدم العديد من الأيقونات التي جعلته يدخل بأعماله قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. 

«الدستور» تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المخرج محمد خان في ذكرى ميلاده: 

  1. مخرج سينمائي مصري بريطاني، ولد لأب من أصل باكستاني وأم مصرية.
  2. كان محباً لجمع صور إعلانات الأفلام السينمائية وشراء صور الأفلام.
  3. في عام 1956 سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك وذهب معه إلى مدرسة الفنون، فترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن.
  4. عاش محمد خان فترة طويلة في إنجلترا، دامت سبع سنوات، حيث أنهى دراسته في معهد السينما عام 1963. بعدها عاد إلى القاهرة وعمل في شركة فيلمنتاج (الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي)، تحت إدارة المخرج صلاح أبو سيف ، وذلك بقسم القراءة والسيناريو مع رأفت الميهي و مصطفى محرم وأحمد راشد وهاشم النحاس.
  5. أنشأ دار نشر وأصدر كتابين، الأول عن السينما المصرية والثاني عن السينما التشيكية، وكان يكتب مقالات عن السينما وفي عام 1977 عاد إلى مصر وأخرج فيلماً قصيراً.
  6. عاد محمد خان إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي بفيلم ضربة شمس عام 1978، أولى تجاربه الروائية الفيلمية.
  7. كون محمد خان مع بشير الديك وسعيد شيمي ونادية شكري وعاطف الطيب وخيري بشارة وداود عبد السيد جماعة سينمائية أطلق عليها «جماعة أفلام الصحبة» والفيلم الوحيد الذي قامت الجماعة بإنتاجه هو الحريف.
  8. حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي في 19 مارس 2014.
  9. قدم للسينما 24 فيلما كان آخرها «قبل زحمة الصيف» في عام 2015.
  10. حصل على 25 جائزة عن أفلامه المختلفة من المهرجانات المحلية والعالمية، وتوفي في 26 يوليو 2016.
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