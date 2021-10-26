برلمانية: إلغاء حالة الطوارئ شهادة ميلاد لعهد جديد

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قطع الطريق على اللغط وحملات التشويه والتضليل التي كانت تنطلق كل 3 أشهر عند تمديد حالة الطوارئ والتي كانت ضرورة ملحة في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة ولأسباب يعلمها القاصي والداني.

وأشارت عبدالعظيم، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ وإبلاغه الشعب المصري هذا القرار بنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي كخبر سعيد له دلالة عظيمة، فهو مؤشر كاشف ودامغ أن مصر الآن ليست كسابقتها على مدار سنين عانت من ظروف كانت كفيلة بإسقاط أكبر الدول، ولكن مصر دولة لا تسقط بفضل قيادتها الرشيدة وجيشها المخلص وشرطتها وشعبها الواعي.

وقالت، إن العالم الآن يدرك جيدًا أن هذا القرار هو شهادة ميلاد لعهد جديد أطلقه الرئيس للجمهورية الجديدة التى تطمئن وتطمح لحياة آمنة ولائقة بشعب صقلته أقدم حضارة في التاريخ واختبرته الأيام فكان دائما النجاح حليفا له.

وتابعت: “هنيئًا لنا ولبلدنا ببدء جني الثمار على جميع الأصعدة ومنها الأمن والاستقرار ورسالة لكل دول العالم وشعوبها؛ مصر تفتح أبوابها للجميع زائرين ومستثمرين بلا خوف أو تهديد فهي واحة الأمان والاستقرار عاشت مصر حرة قوية وثابتة لغد يليق بها وسلاما على كل شهيد سطر بدمه حروفا مضيئة في تاريخ مصر الجديدة”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».