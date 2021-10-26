الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: إلغاء حالة الطوارئ شهادة ميلاد لعهد جديد

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح  السيسي قطع الطريق على اللغط وحملات التشويه والتضليل التي كانت تنطلق كل 3 أشهر عند تمديد حالة الطوارئ والتي كانت ضرورة ملحة في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة ولأسباب يعلمها القاصي والداني.

وأشارت عبدالعظيم، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ وإبلاغه الشعب المصري هذا القرار بنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي كخبر سعيد له دلالة عظيمة، فهو مؤشر كاشف ودامغ أن مصر الآن ليست كسابقتها على مدار سنين عانت من ظروف كانت كفيلة بإسقاط أكبر الدول، ولكن مصر دولة لا تسقط بفضل قيادتها الرشيدة وجيشها المخلص وشرطتها وشعبها الواعي.

وقالت، إن العالم الآن يدرك جيدًا أن هذا القرار هو شهادة ميلاد لعهد جديد أطلقه الرئيس للجمهورية الجديدة التى تطمئن وتطمح لحياة آمنة ولائقة بشعب صقلته أقدم حضارة في التاريخ واختبرته الأيام فكان دائما النجاح حليفا له.

وتابعت: “هنيئًا لنا ولبلدنا ببدء جني الثمار على جميع الأصعدة ومنها الأمن والاستقرار ورسالة لكل دول العالم وشعوبها؛ مصر تفتح أبوابها للجميع زائرين ومستثمرين بلا خوف أو تهديد فهي واحة الأمان والاستقرار عاشت مصر حرة قوية وثابتة لغد يليق بها وسلاما على كل شهيد سطر بدمه حروفا مضيئة في تاريخ مصر الجديدة”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

 وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الطوارئ إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ إلغاء مد حالة الطوارئ لجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

أنور السادات: «إلغاء مد الطوارئ» يبعث «رسالة طمأنينة وأمان واستقرار»

«سويت نوتيلا».. مشروع شبابي بلمسة «هندسة»

كشف أثرى جديد لـ«جامعة مصر» يزيح الستار عن أسرار «الجبانة المنفية» فى سقارة

بصعود جماعى للمؤشرات.. البورصة تجنى أولى ثمار إلغاء «الطوارئ»

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

سرقوا مليون جنيه.. إحالة عصابة سطو مسلح في التجمع للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«ماذا لو كانت يهودية؟».. نائب عربي بالكنيست ينتقد تجريف المقبرة اليوسفية

القوات الإسرائيلية تواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس