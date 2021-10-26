الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفينة حربية روسية تصد هجوما لقراصنة قرب الساحل الإفريقي

جريدة الدستور

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مدمرة تابعة للبحرية الروسية صدت هجوما شنه قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لإفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المدمرة نائب «الأدميرال كولاكوف» تلقت إشارة استغاثة من سفينة الحاويات «لوتشيا» المسجلة في بنما وهي في طريقها من توجو إلى الكاميرون أمس الإثنين، وإنها أرسلت وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إليها.

وفر القراصنة على الفور مما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة.

وتعمل المدمرة الروسية ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.

الدفاع الروسية موسكو سفينة حربية الساحل الأفريقي

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بيوت السويس

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