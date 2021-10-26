تراجع أسعار الألومنيوم إلى أقل مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع

تراجعت أسعار الألومنيوم إلى أقل مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، مع تراجع أغلب المعادن الأساسية الأخرى في ظل متابعة المستثمرين لتباطؤ الطلب على المعادن في الصين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن المحللين خفضوا مجددا توقعاتهم لمعدل النمو في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم، حيث أظهرت الصين مؤشرات إضافية على التباطؤ مع تراجع مبيعات المساكن والسيارات مجددا خلال الشهر الحالي، رغم استمرار الأداء القوي للصادرات، ومحاولة الحكومة تهدئة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وتراجع سعر الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن بنسبة 1% إلى 2848 دولار للطن، وهو أقل مستوى له منذ أول أكتوبر الحالي، قبل أن يجري تداوله بسعر 2875 دولار للطن في وقت سابق من التعاملات.

وتراجع سعر النحاس بنسبة 0.2 % والزنك بنسبة 0.8 % اليوم.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 بعد الانقلاب العسكري في غينيا، الذي أثار المخاوف بشأن استقرار إمدادات خام الألومنيوم في الأسواق، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب العالمي على هذا المعدن.

وارتفع سعر الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8%، ليزيد السعر الآن بنحو 90% عن مستوياته المنخفضة التي سجلها في أبريل الماضي، مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستولى الجيش الغيني على السلطة في البلاد وأطاح بالرئيس ألفا كوندي، وتعتبر غينيا منتجا رئيسيًا لخام البوكسايت المستخدم في إنتاج الألومنيوم.

يذكر أن سعر الألومنيوم الذي يستخدم في كل شيء تقريبا، من مكونات السيارات إلى الأجهزة المنزلية وعلب المشروبات، قد ارتفع قبل انقلاب غينيا، مع زيادة الطلب الاستهلاكي وتعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع محللون وصول السعر إلى أكثر من 3300 دولار للطن في وقت لاحق، مع اشتداد نقص المعروض في مواجهة الطلب المتزايد.