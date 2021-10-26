ضبط 95 طن أعلاف ومخلل مجهول المصدر بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

المضبوطات

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية مكبرة تم خلالها تحرير محضر غش تجاري لمصنع مخلل خرشوف تظهر عليه علامات التلف والريم بعدد٣٠٠برميل سعة البرميل ١٥٠ كيلوجرام، بإجمالي 45 طن.

كما تم تحرير محضر لمصنع أعلاف لحيازته ٥٠ طن من الذرة الصفراء مجهولة المصدر.

المضبوطات

كما تم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

وضبط عدد 16 جزار يقومون بالذبح خارج المجازرالحكومية، وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحيه كفر الدوار وايتاى البارود، والتحفظ على كميات كبيره من اللحوم، وتم تحرير المحاضر واتخاذ اللازم قانونًا، وجار العرض على النيابة العامة.

كما ضبطت الحملة أحد المحلات بناحية إيتاى البارود، يبيع سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.