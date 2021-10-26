سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الثلاثاء 26_10_2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، إستقرار أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية.



بالإضافة إلى ذلك، وفرت البنوك الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لتغطية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال وكافة الشركات، مما ساعد على إستمرار إستقرار السعر خلال الفترة الحالية.



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



في ذات السياق السابق، إستمرت معدلات سحب العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، الثلاثاء، فى المعدلات الطبيعية وفقا لحالة العرض والطلب، ونتيجة لتوفير العملة من خلال تدفقات المصريين العاملين في الخارج، ما ساهم على تلبية احتياجات السوق المصرفي.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع خلال التعاملات



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع .



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



أيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع



سعر الدولار في بنك عودة



كذلك شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات.



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



فى النهاية ، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، إستقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.