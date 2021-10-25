الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ننشر جدول الجلسات البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية الـ 30

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ"30"

كشفت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عن جدول فعاليات الجلسات البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 30، والذى تديره الدكتورة جيهان مرسي، والمقرر انطلاقها 1 نوفمبر المقبل وعلى مدار 15 يومًا على مسارح دار الأوبرا وهى مسرح النافورة، ومسرح الجمهورية ومسرح الموسيقى العربية، ومسرح مكتبة الإسكندرية ومسرح دار أوبرا دمنهور.

أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى تحت العنوان الرئيسى "الآلات الموسيقية فى الإبداع الموسيقي العربي المعاصر"، وجاءت محاور المؤتمر على النحو التالي: المحور الأول: خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية، المحور الثاني: إبداع الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا، المحور الثالث: تعليم آلات الموسيقى العربية وصناعتها، المحور الرابع: دور الآلات الشعبية فى الإبداع الموسيقي العربي.

 دار الأوبرا نقلت الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر من قبل اللجنة العلمية التي تعالج المحاور البحثية للمؤتمر وفق ضوابط محددة منذ 25 يوليو الماضى.

يذكر أن اللجنة العلمية تضم كل من الدكتورة رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ( رئيسا ) وعضوية الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، الناقدة الموسيقية والكاتبة الصحفية كاريمان حرك نائب رئيس تحرير جريدة المساء ، الدكتروة هدى أحمد محمد أستاذ الغناء ووكيل المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون سابقا ، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية ووكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، الدكتورة نجلاء الجبالى أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، الدكتور أحمد يوسف الطويل أستاذ علوم الموسيقى العربية ووكيل المعهد العالى للموسيقى العربية أكاديمية الفنون ، الدكتورة إيناس سيد جلال الدين الناقدة الموسيقية ومدير عام التخطيط الموسيقى والغنائي بالإذاعة المصرية .

 

مؤتمر الموسيقى العربية 30 احتفالات دار الاوبرا المصرية الدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقي والأوبرا دكتورة جيهان مرسى مسرح النافورة مسرح الجمهورية مسرح مكتبة الإسكندرية

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وائل لطفي

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