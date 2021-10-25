السكك الحديدية تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تعديل تركيب وإعادة تشغيل بعض القطارات كالآتي:

أولًا: تعديل تركيب

اعتبارًا من يوم 25/10/2021

- تعديل تركيب قطار 969 سياحي القاهرة / دمياط بعدد 2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

اعتبارًا من يوم 26/10/2021

- تعديل تركيب قطار 566-567 سياحي دمياط / الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 196 سياحي الإسكندرية / الفيوم بـ2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 41 راكبًا طنطا / المنصورة بـ7عربات محسنة وبجدوله الحالي.

اعتبارًا من يوم 27/10/2021

- تعديل تركيب قطار 1109 سياحي الفيوم / الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 568- 569 سياحي الإسكندرية / دمياط بـ2عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 40 راكبًا المنصورة / طنطا بـ7عربات محسنة وبجدوله الحالي.

اعتبارًا من يوم 28/10/2021

- تعديل تركيب قطار 964 سياحي دمياط / القاهرة بـ2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

ثانيًا : إعادة تشغيل وتعديل تركيب:

اعتبارًا من يوم 26/10/2021

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 337 راكبًا طنطا / السنطة بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 5:30 .

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 352 راكبًا السنطة / طنطا بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، والمقرر قيامه من محطة السنطة الساعة 8:30.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 351 راكبًا محلة روح / السنطة بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر )، والمقرر قيامه من محطة محلة الساعة 7:40.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 4350 راكبًا السنطة / محلة روح بعدد 6عربات محسنة (تحيا مصر ) والمقرر قيامه من محطة السنطةالساعة 6:45 .

اعتبارًا من يوم 27/10/2021

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 297 راكبًا طنطا / المنصورة بعدد 7عربات محسنة، والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 7:45 .

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 52 راكبًا المنصورة / طنطا بعدد 7عربات محسنة، والمقرر قيامه من محطة المنصورة الساعة 11:30.

ثالثًا: تعديل مواعيد

- تعديل ميعاد قطار 50 راكبًا دمياط / طنطا ليقوم الساعة 8:00 ويصل الساعة 12:00.

- تعديل ميعاد قطار 51 راكبًا طنطا / المنصورة ليقوم الساعة 7:00 ويصل الساعة 8:35 .

وتسعى الهيئة دائمًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.