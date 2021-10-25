الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكك الحديدية تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تعديل تركيب وإعادة تشغيل بعض القطارات كالآتي: 

أولًا: تعديل تركيب

اعتبارًا من يوم 25/10/2021

- تعديل تركيب قطار 969 سياحي القاهرة / دمياط بعدد 2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

اعتبارًا من يوم 26/10/2021

- تعديل تركيب قطار 566-567 سياحي دمياط / الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 196 سياحي الإسكندرية / الفيوم بـ2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 41 راكبًا طنطا / المنصورة بـ7عربات محسنة وبجدوله الحالي.

اعتبارًا من يوم 27/10/2021

- تعديل تركيب قطار 1109 سياحي الفيوم / الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 568- 569 سياحي الإسكندرية / دمياط بـ2عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 40 راكبًا المنصورة / طنطا بـ7عربات محسنة وبجدوله الحالي.

اعتبارًا من يوم 28/10/2021

- تعديل تركيب قطار 964 سياحي دمياط / القاهرة بـ2 عربة ثانية مكيفة و8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

ثانيًا : إعادة تشغيل وتعديل تركيب:

اعتبارًا من يوم 26/10/2021

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 337 راكبًا طنطا / السنطة بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 5:30 .

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 352 راكبًا السنطة / طنطا بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)، والمقرر قيامه من محطة السنطة الساعة 8:30.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 351 راكبًا محلة روح / السنطة بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر )، والمقرر قيامه من محطة محلة الساعة 7:40.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 4350 راكبًا السنطة / محلة روح بعدد 6عربات محسنة (تحيا مصر ) والمقرر قيامه من محطة السنطةالساعة 6:45 .

اعتبارًا من يوم 27/10/2021

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 297 راكبًا طنطا / المنصورة بعدد 7عربات محسنة، والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 7:45 .

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 52 راكبًا المنصورة / طنطا بعدد 7عربات محسنة، والمقرر قيامه من محطة المنصورة  الساعة 11:30.

ثالثًا: تعديل مواعيد

- تعديل ميعاد قطار 50 راكبًا دمياط / طنطا ليقوم الساعة 8:00 ويصل الساعة 12:00.

- تعديل ميعاد قطار 51 راكبًا طنطا / المنصورة  ليقوم الساعة 7:00 ويصل الساعة 8:35 .

وتسعى الهيئة دائمًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

السكة الحديد اليوم تعديل مواعيد قطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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