مزارعون أردنيون يزورون مصر قريباً للتعرف على «نظم الري الحديثة»

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاء مع المهندس محمد النجار، وزير المياه والري الأردني.

واستعرض المهندس النجار الوضع المائي بالأردن وما تعانيه البلاد من شح مائي حاد دفعها للجوء لإعادة استخدام المياه مع تحديث المواصفات القياسية لمعالجة المياه.

وأشاد وزير المياه والري الأردني، خلال الاجتماع، ضمن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالتجربة المصرية في مجال إدارة المياه وإعادة الاستخدام، معرباً عن تطلعه للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء، بحث سبل تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال إيفاد بعض المزارعين الأردنيين إلى مصر للتعرف على تجارب المزارعين المصريين في استخدام نظم الري الحديث والزراعة باستخدام مياه تصل ملوحتها إلى حوالي 3000 جزء في المليون.

ودعا الدكتور عبد العاطي الوزير الأردني لزيارة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأكبر على مستوى العالم بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب في اليوم، وزيارة المركز القومي لبحوث المياه والاطلاع علي التجارب الحالية لزراعة القمح على مياه مالحة، بالإضافة لطريقة القمح المبرد التي تختصر فترة الزراعة إلى 3 أشهر فقط مما يتيح الزراعة مرة أخرى.

كما تم استعراض موقف المشروعات المائية في مصر مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف وتحلية مياه البحر والحماية من أخطار السيول، حيث أبدى الوزير الأردني رغبته في التعاون مع مصر في هذه المجالات بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل الآبار.