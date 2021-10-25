رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبى يبحث مع قنصل مصر تسهيل سفر المواطنين

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم، في مدينة بنغازي بقنصل عام مصر لدى ليبيا، أحمد الهمشري، حيث تناول الطرفان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد العقوري، خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، موضحًا أنه يجب العمل فورًا على تقديم مزيد من التسهيلات في منفذ السلوم البري الذي يعتبر نقطة عبور رئيسية ومنح المسافرين الليبيين استثناء بخصوص رسوم السفر المفروضة من الجانب المصري، كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المصرية، وذلك بحسب بيان لمجلس النواب الليبي.

من جهته، أكد القنصل المصري العام حرصه على تذليل جميع الصعوبات أمام المسافرين الليبيين، وبأنه سيعمل على متابعة ذلك باهتمام.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل لمتابعة الموضوعات التي تهم البلدين، لاسيما أن افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي سيكون فرصة كبيرة لذلك.

البرلمان الليبي يرحب بكلمة وزير الخارجية المصري

ورحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، بما جاء في كلمة وزير خارجية مصر سامح شكري خلال كلمته الخميس في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا بشأن وفاء مجلس النواب بالتزاماته، عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مؤكدًا حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021 م ودعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق ذلك.

كما عبر الدكتور أحميد حومة عن إشادته بدور جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الليبي وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف المصالحة الوطنية عبر عقد اللقاءات المتواصلة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما تقدم أحميد حومة، بشكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق على دعمهم لأشقائهم في ليبيا، مؤكدًا أن مصر كانت عبر التاريخ وستظل السند الحقيقي لليبيا وشعبها في كل الأزمات والمحن.

كما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.