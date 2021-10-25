سنغافورة تستورد 30% من إمدادات الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بحلول 2035

تعتزم سنغافورة استيراد ما يصل إلى أربعة جيجاوات من الكهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2035، والتي ستشكل حوالي 30 في المئة من إمداداتها الإجمالية من الكهرباء في ذلك العام.

وذكرت قناة “آسيا نيوز” الإخبارية أن هيئة سوق الطاقة في سنغافورة أعلنت- في بيان إعلامي أصدرته اليوم الإثنين- أنها تعتزم إصدار طلبين لتقديم عروض لما يصل إلى إجمالي أربعة جيجاوات من واردات الكهرباء منخفضة الكربون، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة لديها وتنويع مصادر حصولها على الطاقة لديها لتعزيز الأمن.

وأضاف البيان أن الطلبين سيحددان المتطلبات التي تشمل كيف يجب أن تكون واردات الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، ولن تقبل سنغافورة مقترحات الكهرباء المستوردة من مصادر التوليد التي تعمل بالفحم.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق طلب العرض الأول الشهر المقبل لاستيراد ما يصل إلى 1.2 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2027، بينما سيتم إصدار الطلب الثاني في الربع الثاني من عام 2022، ليشمل الكميات المتبقية من الكهرباء بحلول عام 2035.

وأوضح البيان: أن طلبات العروض لواردات الكهرباء ستسمح لسنغافورة بمواصلة جهودها في تطوير شبكات الطاقة الإقليمية ودعم إزالة الكربون الإقليمي وتعزيز العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، أنه سيتم إدراج لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ضمن برنامج التطعيم الوطني.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية السبت الماضي بيان لوزارة الصحة بسنغافورة القول: إنه سيتم إعطاء هذا اللقاح للأفراد من سن 18 عامًا فيما فوق، من ذوى الظروف الصحية الخاصة أو غير الراغبين في تلقي لقاحات "فايزر/بيونتيك" و "مودرنا"، التي تعتمد على تقنية الحمض النووى الريبوزى الناقل.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين حصول الشخص على ثلاث جرعات من لقاح سينوفاك حتى يمكن اعتباره قد تم تطعيمه بالكامل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب إعطاء الجرعة الثانية من لقاح سينوفاك بعد مرور 28 يومًا على الجرعة الأولى، في حين يتم أخذ الجرعة الثالثة بعد مرور 90 يومًا على الجرعة الثانية.

وقالت هيئة العلوم الصحية إنها أجرت مراجعة دقيقة وشاملة مع مراعاة احتياجات الصحة العامة في سنغافورة من أجل توفير لقاحات لا تعتمد على تقنية الحمض النووى الريبوزى الناقل كخيار متاح.