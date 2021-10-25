روبي تشارك ياسر جلال بطولة مسلسل درامي في رمضان

تعاقدت الفنانة روبي علي المشاركة في بطولة عمل درامي لموسم رمضان المقبل 2022 مع المخرج حسين المنباوي وبطولة ياسر جلال، حيث اجتمع الثلاثي خلال الفترات الماضية للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل وترشيح باقي أبطاله للانتهاء من كل تفاصيله حتى يلحق بالعرض الرمضاني.

وعلمت «الدستور» من مصدر مقرب أن المخرج حسين المنباوي سيقدم كل من ياسر جلال وروبي بشكل جديد وغير متوقع لكل محبيهم، إذ إن المسلسل سيكون التجربة الأولى التي تجمعهم سوياً، كما أنه يستعد لانطلاق التصوير منتصف شهر نوفمبر المقبل بعد معاينة جميع أماكن التصوير والتعاقد مع باقي الأبطال.

الفنان ياسر جلال يعود إلى السينما أيضاً بفيلم جديد بعنوان «الدبابة» تأليف إسلام حافظ بعد غيابٍ طويل دام لنحو 6 أعوام تقريبًا، منذ عرض آخر فيلم له عام 2015 مع الفنان محمد رمضان بعنوان «شد أجزاء»، والذي حقق نجاحاً جيداً وإيرادات مرتفعة، كما أنه ينتظر عرض مسلسل «الديب» على منصة «واتش إت» خلال الأسابيع المقبلة والذي يقدم خلاله شخصية «المستئذب» لأول مرة في الدراما المصرية وهو من تأليف عمر عبدالحميد وإخراج أحمد نادر جلال والمسلسل مكون من 8 حلقات.

أما روبي فتعيش حالة كبيرة من النشاط الفني على كل المستويات في الفترة الحالية سواء على مستوى الغناء أو التمثيل وكذلك إحياء الحفلات حيث تعمل بشكل متواز على التواجد بقوة على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة خاصة بعد النجاحات التي حققتها بأغانيها وحفلاتها وأدوارها في السينما والدراما.