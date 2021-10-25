أصفر وبرتقالي.. أفكار ظلال عيون ملائمة للخريف (صور)

مع دخول الخريف والاقتراب من فصل الشتاء، هناك ألوان معينة من ماكياج العيون بإمكانها جعلك تتألقين في هذه الفترة، و"الدستور" تستعرض فيما يلي أبرز اتجاهات ظلال العيون الخاصة بفصل الخريف.

ظلال العيون البرتقالي

يعد المكياج البرتقالي طريقة رائعة لإضفاء النضارة على وجهك وقبل وضع ظلال العيون البرتقالي علي جفنك سوف تحتاجين إلي تطبيق لون محايد وبعدها أمزجي ظلال العيون البرتقالي علي بشرتك باستخدام فرشاة ناعمة، وبعد تطبيق ظلال العيون قوي باستخدام محدد العيون وعلى الرغم من أن هذه ليست خطوة ضرورية بنسبة 100٪، إلا أن إضافة محدد العيون يجعلك تحصلين على مظهر كحل مجنح أكثر حدة وفقًا للجارديان.

ظلال العيون البرتقالي مع الأصفر

يظهر اللونين البرتقالي والأصفر معًا بشكل جميل في المكياج بشكل عام، ولتطبيق هذين اللونين معًا ضعي برايمر العين أولا لتحضير جفونك لماكياج العيون الذي سيتبعه.

قومي بوضع ظلال العيون الأصفر على جفونك، وباستخدام فرشاة مزج رقيقة، ضعي ظلال برتقالية على ثنية العين، وامزجي جيدًا بين كلا اللونين للحصول على مظهر لا تشوبه شائبة.

ظلال العيون الزرقاء

ظلال العيون الزرقاء تجعلنا نعود إلي فترة الثمانينيات التي اتسمت بالبهرجة عند وضع ظلال العيون، كما أن مكياج العيون الأزرق يضيف إلي عينيك مظهرا عصريا لا يقاومك.

عند استخدام ظلال العيون الأزرق يفضل أن يتم استخدام أحمر الخدود المخملي غير الدهني معه، إضافة إلي أحمر شفاه لامع، وبعد تطبيق الظل الأزرق بإمكانك إضافة خطًا لامعًا من الحبر الأسود.

ظلال العيون الأخضر

كان مظهر المكياج الأخضر من أكبر الاتجاهات هذا العام، وقامت بتبني اللون الأخضر في ظلال العيون العديد من الممثلات فشاهدنا كحل كيندال جينر الأخضر الليموني أو ظلال عيون لوسي هيل الخضراء الدخانية، ما أعاد إحياءه الإطلالات المميزة للون الأخضر.

ويفضل استخدام ظلال العيون الخضراء التي تميل للون الداكن مع إضافة القليل من الأسود لتعميق درجات اللون الأخضر لظلال العيون بإمكانك إضافة اللون البني إلى ظلال العيون الخضراء.