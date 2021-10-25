الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمير البريطاني تشارلز يزور مصر الشهر المقبل.. ويلتقى الرئيس السيسى

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

قال مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الإثنين، إنه سيزور مصر والأردن الشهر المقبل في أول جولة خارجية لأحد كبار أعضاء العائلة المالكة منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وسيرافق تشارلز "72 عاماً" زوجته كاميلا في الجولة التي تستغرق أربعة أيام وتبدأ يوم 16 نوفمبر.

وقال مكتبه، كلارنس هاوس، إن زيارة الأردن، التي ستتضمن حفل استقبال من العاهل الأردني والملكة رانيا للأمير وزوجته، تأتي للاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس المملكة الأردنية ولتسليط الضوء على الأهمية التي توليها الحكومة البريطانية لعلاقتها مع المملكة.

وأضاف كلارنس هاوس: "سيركز الأمير على قضايا البيئة والحوار بين الأديان والمحافظة على التراث وخلق وظائف وفرص للشباب، وستواصل الدوقة التزامها بدعم النساء وتعليم الفتيات". 

وأوضح مكتب تشارلز أن الجولة ستُختتم بزيارة لمصر التي تتزامن مع انتهاء استضافة بريطانيا لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" وترشيح مصر لتولي رئاسة "كوب 27".

وسيلتقي الأمير وعقيلته أثناء الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الجامع الأزهر.

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الأردن مصر جائحة كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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الأمير البريطاني تشارلز يزور مصر الشهر المقبل.. ويلتقى الرئيس السيسى

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