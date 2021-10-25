الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

29 نوفمبر.. الحكم على متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة

متهم
متهم

حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ محاكمة يحيى حسين بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد لجلسة 29 نوفمبر المقبل للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

جماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة قانون العقوبات الاخبار الكاذبة جنح مدينة نصر تكدير السلم

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بيوت السويس

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