الإعلان عن تفاصيل حفل «صوت السينما» بقصر عابدين

بحضور مدحت صالح وريهام عبدالحكيم..

نظمت مجموعة قنوات "MBC" مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، للإعلان عن ملامح وتفاصيل حفل "صوت السينما"، وذلك بحضور الفنان مدحت صالح، والمطربة ريهام عبدالحكيم، والمايسترو ناير ناجي، كما تم الإعلان عن طرح يوم إضافي للحفل بعد نفاذ مقاعد اليوم الأول، ليستمر الحفل على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، والمقرر إقامته بقصر عابدين.

وأشاد النجم مدحت صالح، بفكرة حفل "صوت السينما"، لتقديم أشهر أغاني الأفلام المصرية التي طالما لاقت إعجاب ومتابعة جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية، وذلك من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيعٍ خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني، في مزجٍ جميل بين الأصوات المصرية المبدعة والموسيقى الكلاسيكية الأصيلة.

كما أعرب كلاً من؛ المايسترو ناير ناجي، والمطربة ريهام عبدالحكيم، عن سعادتهما بالمشاركة في هذا الحفل الكبير في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل.

ومن بين قائمة الأغاني المتوقع غناءها بالحفل؛ "عشانك يا قمر" للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، من فيلم "أيام وليالي"، و"قلبي دليلي" للفنانة ليلى مراد، من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هوا" للفنان سعد عبدالوهاب، من فيلم "علموني الحب"، وغيرها من الأغاني المميزة.

من جانبه، أعرب مدير الفعاليات بمجموعة "MBC"، عماد الصليبي، عن سعادته بإقامة هذا الحفل الضخم، وبمشاركة كبار الفنانين، موضحًا، أنه طالما أخذت مجموعة "MBC" على عاتقها تقديم كل ما هو جديد وطرح الأفكار المبتكرة التي تلقى نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من الجماهير.

بدوره، صرح أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة "RMC": "نستعد لإطلاق حفل ضخم يعد الأول من نوعه، ونسعى من خلال تنظيم وإقامة الحفلات الفنية في مصر، للتركيز على الفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر".

وأضاف: "الحفلات الفنية في مصر كانت منذ القِدَم سبب رئيسي لقدوم السياحة العربية إلى مصر، ونحن نريد أن تصبح الفنون - بأنواعها المختلفة - مكون أساسي من مكونات السياحة في مصر، وأحد عوامل الترويج السياحي في الفترة القادمة، فنحن نمتلك أعظم الفنانين والموسيقيين، وكذلك لدينا التكنولوجيا الحديثة والمبهرة في الصوت والإضاءة للحفلات، إضافة إلى ما نملكه من تراث تاريخي وحضاري مثل قصر عابدين، وغيرة الكثير من الأماكن التاريخية العريقة التي تضفي جو الأصالة لجمهور الحفل".