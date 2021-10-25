25 نوفمبر.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بـ«أحداث عين شمس»

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، حجز إعادة محاكمة المتهم سيد مصطفى كامل والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 1639 لسنة 2015 جنايات عين شمس، والمعروف إعلاميًا بـ "أحداث عين شمس" للحكم في جلسة 25 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهم بأنهم في يوم 25 يناير 2015 بدائرة قسم عين شمس، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف العمدي للمباني الحكومية والمنشآت الحيوية مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء.