الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

25 نوفمبر.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بـ«أحداث عين شمس»

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، حجز إعادة محاكمة المتهم سيد مصطفى كامل والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 1639 لسنة 2015 جنايات عين شمس، والمعروف إعلاميًا بـ "أحداث عين شمس" للحكم في جلسة 25 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهم بأنهم في يوم 25 يناير 2015 بدائرة قسم عين شمس، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف العمدي للمباني الحكومية والمنشآت الحيوية مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء.

الدائرة الثالثة ارهاب أمن الدولة طوارئ المتهم سيد مصطفى كامل إحداث عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

ممدوح عباس يتقدم باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«مدبولي»: تحول مصر من «العجز» إلى دولة تمتلك فائضًا كبيرًا في الطاقة

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مصدر أمنى: جار السيطرة على حريق مصنع المرج دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

د-على-أبو-الخير

حسن حنفى.. الفقيه الفيلسوف

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخصص 10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟